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فينكانتييري الإيطالية: إطلاق وحدة لبناء السفن في السعودية لدعم رؤية المملكة 2030

منذ ساعة واحدة
شركة فينكانتييري الإيطالية لصناعة السفن

شركة فينكانتييري الإيطالية لصناعة السفن

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أعلنت شركة بناء السفن الإيطالية فينكانتييري اليوم الأربعاء عزمها توسيع تعاونها مع السعودية من خلال وحدتها الجديدة فينكانتييري‭‭ ‬‬أرابيا.

وذكرت الشركة في بيان صحفي صدر على هامش مؤتمر صناعي أن الوحدة السعودية ستدعم رؤية المملكة 2030 في قطاعات الرحلات السياحية والصناعات الدفاعية والخدمات البحرية.

وعززت الشركة الإيطالية المملوكة للدولة وجودها في الشرق الأوسط في السنوات القليلة الماضية. وقال الرئيس التنفيذي بيروبرتو فولجيرو في مارس آذار 2023 إن الشركة ستدخل السوق السعودية ولديها إمكانات للنمو في المنطقة.

وتسعى فينكانتييري أيضا إلى زيادة تركيزها على قطاع الصناعات الدفاعية الذي يمثل حاليا نحو ربع إيراداتها.

وقال الرئيس التنفيذي في بيان “بالنظر إلى الدور المحوري للصناعة البحرية في رؤية 2030، فإننا نتطلع بشدة إلى إقامة شراكات استراتيجية”.

وضعت فينكانتييري يوم الاثنين اللمسات النهائية على مشروع مشترك لبناء السفن يسمى مايسترال مع مجموعة إيدج ومقرها أبوظبي.

وأعلنت الشركتان توقيع اتفاقية قيمتها 400 مليون يورو (433 مليون دولار) مع قوات خفر السواحل الإماراتية لتزويدها بعشر سفن دورية متقدمة بطول 51 مترا.

(الدولار = 0.9231 يورو)

    المصدر :
  • رويترز

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