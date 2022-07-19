الثلاثاء 20 ذو الحجة 1443 ﻫ - 19 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

في أحدث واقعة عنف.. مقتل 13 نزيلا بسجن في الإكوادور

منذ 37 دقيقة
العنف يتصاعد في الاكوادور

العنف يتصاعد في الاكوادور

A A A
طباعة المقال

لقي 13 نزيلا حتفهم في سجن بمدينة سانتو دومينجو في الإكوادور، في أحدث واقعة عنف في السجون بالدولة الواقعة في منطقة جبال الأنديز.

تعزو حكومة الرئيس المحافظ جييرمو لاسو العنف في السجون إلى المعارك بين العصابات للسيطرة على الأراضي وطرق تهريب المخدرات.

وفي العام الماضي، قتل 316 سجينا في أعمال شغب بسجون مختلفة في أنحاء الإكوادور.

وقالت مصلحة السجون على تويتر إن الشرطة والقوات المسلحة تستعيدان السيطرة على السجن. ووصفت الحادث في وقت سابق بأنه “نزاع”.

وأضافت “لسوء الحظ أفاد موظفون من المركز حتى الآن بوفاة 13 سجينا وإصابة اثنين”، مضيفة أن مكتب المدعي العام سيصدر الإحصاء النهائي.

وأدت أعمال عنف شهدها سجن سانتو دومينجو في مايو أيار إلى مقتل 43 شخصا.

وتؤوي سجون الإكوادور نحو 33900 نزيل وتتجاوز طاقتها القصوى بنسبة 12.5 في المئة، وفقا للأرقام الرسمية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

شوارع أميركا
قيمتها بملايين الدولارات.. سرقة شاحنة مجوهرات مصفحة في كاليفورنيا
عمال السترات الواقية ويرشون سحبًا من المطهر في شوارع الصين (غيتي)
كورونا الصين.. 776 إصابة جديدة
أوروبا الطاقة حرّ
بلومبرغ: قد تواجه أوروبا عواصف في مجال الطاقة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الأمين العام السابق لـ "حزب الله" الشيخ صبحي الطفيلي
صبحي الطفيلي: "حزب الله" كذاب وميشال عون عميل إيراني
جريمة مروعة.. طفل يغتصب طفلة بمركز ترفيهي في مصر
مستشفى- تعبيرية
كارثة... ووفاة مواطن أمام باب المستشفى