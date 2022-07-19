في أحدث واقعة عنف.. مقتل 13 نزيلا بسجن في الإكوادور

لقي 13 نزيلا حتفهم في سجن بمدينة سانتو دومينجو في الإكوادور، في أحدث واقعة عنف في السجون بالدولة الواقعة في منطقة جبال الأنديز.

تعزو حكومة الرئيس المحافظ جييرمو لاسو العنف في السجون إلى المعارك بين العصابات للسيطرة على الأراضي وطرق تهريب المخدرات.

وفي العام الماضي، قتل 316 سجينا في أعمال شغب بسجون مختلفة في أنحاء الإكوادور.

وقالت مصلحة السجون على تويتر إن الشرطة والقوات المسلحة تستعيدان السيطرة على السجن. ووصفت الحادث في وقت سابق بأنه “نزاع”.

وأضافت “لسوء الحظ أفاد موظفون من المركز حتى الآن بوفاة 13 سجينا وإصابة اثنين”، مضيفة أن مكتب المدعي العام سيصدر الإحصاء النهائي.

وأدت أعمال عنف شهدها سجن سانتو دومينجو في مايو أيار إلى مقتل 43 شخصا.

وتؤوي سجون الإكوادور نحو 33900 نزيل وتتجاوز طاقتها القصوى بنسبة 12.5 في المئة، وفقا للأرقام الرسمية.