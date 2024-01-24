في أعقاب الضربات.. الحوثيون يطلبون مغادرة الأميركيين والبريطانيين لليمن

أفادت وثيقة مسؤول حوثي اليوم الأربعاء، بأن سلطات الحركة في اليمن أمرت الموظفين الأميركيين والبريطانيين العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية التي تتخذ من صنعاء مقرًا لها بمغادرة البلاد خلال شهر.

جاء هذا القرار في أعقاب قيام الولايات المتحدة وبريطانيا، بدعم من دول أخرى، بضرب أهداف عسكرية للحركة، والتي تشن هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر يقال إنها مرتبطة بإسرائيل.

كما أعادت الحكومة الأميركية الأسبوع الماضي إدراج الحركة على قائمة الجماعات الإرهابية، بينما تحاول واشنطن وقف الهجمات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر. وقال الحوثيون إن هجماتهم تضامن مع الفلسطينيين في الوقت الذي تقصف فيه إسرائيل قطاع غزة.

وجاء في رسالة بعثتها وزارة خارجية الحوثيين إلى منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة بالإنابة بيتر هوكينز “تود الوزارة التأكيد على ضرورة إبلاغ كل المسؤولين والعاملين من حملة الجنسية الأمريكية والبريطانية بالاستعداد لمغادرة البلاد خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ هذا التعميم”.

كما أمرت الرسالة المنظمات الأجنبية بعدم الاستعانة بمواطنين أميركيين أو بريطانيين في عملياتها باليمن.

وأكد محمد عبد السلام كبير مفاوضي الحوثيين صحة الرسالة لرويترز.

ولم يرد مكتب هوكينز، وهو مواطن بريطاني، على طلب للتعقيب.

وقالت السفارة الأميركية في بيان إنها على علم بالتقارير المتعلقة بالرسالة لكنها “لا تستطيع التحدث نيابة عن الأمم المتحدة أو المنظمات الإنسانية في اليمن فيما يتعلق بما تكون قد تلقته من سلطات الحوثيين”.

وقالت السفارة البريطانية إن موظفيها لم يُطلب منهم المغادرة بعد، وإن البعثة على اتصال وثيق مع الأمم المتحدة بشأن هذه القضية.

وقالت البعثة البريطانية في اليمن في بيان “الأمم المتحدة تقدم مساعدة حيوية للشعب اليمني.. عبر الطرق البحرية نفسها التي يُعرّضها الحوثيون للخطر”. وأضافت “ينبغي عدم القيام بأي شيء يعيق قدرتهم على الإنجاز”.

وشنت الطائرات الحربية والسفن والغواصات الأميركية والبريطانية عشرات الضربات الجوية في أنحاء اليمن ردًا على هجمات الحوثيين، إذ اضطرت سفن الحاويات إلى التحول عن البحر الأحمر، أسرع طريق شحن من آسيا إلى أوروبا.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن القوات الأميركية والبريطانية استهدفت أمس الثلاثاء موقع تخزين تحت الأرض تابعًا للحوثيين بالإضافة إلى القدرات المتعلقة بالصواريخ والمراقبة والاستطلاع.