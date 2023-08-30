الأربعاء 14 صفر 1445 ﻫ - 30 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"في أقرب وقت".. أمريكا تحث مواطنيها على مغادرة هايتي

منذ ساعة واحدة
السفارة الأمريكية في هايتي

السفارة الأمريكية في هايتي

A A A
طباعة المقال

حثت السفارة الأمريكية في هايتي، الأربعاء، مواطنيها في الدولة الواقعة في منطقة الكاريبي على المغادرة “في أقرب وقت ممكن” محذرة من تحديات في الأمن والبنية التحتية في وقت أدى فيه تصاعد العنف إلى نزوح الآلاف وزيادة معدل جرائم القتل.

وقالت السفارة في بيان “يجب على المواطنين الأمريكيين الموجودين في هايتي مغادرتها في أقرب وقت ممكن عبر وسائل النقل التجارية أو الخاصة”، وحثت على توخي أقصى درجات الحذر.

وقالت الأمم المتحدة إن حرب العصابات المتصاعدة في هايتي تمخضت عن أزمة إنسانية مدمرة دفعت نحو 200 ألف شخص في أنحاء البلاد إلى النزوح وتركت نحو 5.2 مليون شخص، أي نحو نصف سكان هايتي، في حاجة إلى المساعدات الإنسانية.

وفي وقت سابق من أغسطس آب الجاري، أغلقت السفارة الأمريكية في العاصمة بورت او برنس أبوابها مؤقتا بسبب إطلاق نار في المنطقة المجاورة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

شعار شركة (إنفيديا) NVIDIA
أمريكا تفرض قيوداً على صادرات رقائق إنفيديا لدول بالشرق الأوسط
من الاحتجاجات في سوريا
"لن يستسلموا".. بريطانيا تعلق على الاحتجاجات في سوريا
علما روسيا ومالي
روسيا تسعى لإنهاء عقوبات الأمم المتحدة على مالي

الأكثر قراءة

مستشفى كانبيرا في أستراليا
أول حالة بالعالم.. أطباء أستراليون مصدومون مما وجدوه داخل دماغ امرأة!
استكشاف الفضاء- تعبيرية
عالم فضاء: ناسا عثرت على حياة غريبة على كوكب المريخ
السفارة الأمريكية الجديدة في لبنان
الأضخم في العالم.. "فيديو" يكشف حقيقة السفارة الأمريكية الجديدة في لبنان