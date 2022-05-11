في أقل من أسبوع.. هجوم إرهابي ثان يسفر عن مقتل 5 عسكريين في مصر

في أقل من أسبوع، تعرّض الجيش المصري لهجوم “ارهابي” ثان في منطقة شبه جزيرة سيناء، بعدما أسفرت عملية إحباط هجوم في المنطقة عن مقتل ضابط و10 جنود الأسبوع الماضي.

وكشف مصدران أمنيان أنّ خمسة على الأقل من أفراد الجيش المصري قتلوا صباح اليوم الأربعاء في هجوم شنه مسلحون في شمال شبه جزيرة سيناء.

وأفادا بأن أربعة آخرين أصيبوا عندما فتح مسلحون النار على نقطة تمركز أمنية في المنطقة الساحلية بشمال شرق سيناء المتاخمة لقطاع غزة.

ولم يصدر تعليق بعد من السلطات المصرية.

ويأتي هجوم اليوم بعد مقتل ضابط وعشرة مجندين في هجوم على نقطة تفتيش أمنية في سيناء يوم السابع من أيار، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.

ويتزامن الهجوم مع لقاء يعقده الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” مع مستشار الأمن القومي الأميركي “جيك سوليفان” في القاهرة.

الرئاسة المصرية قالت إنها بحثت الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وهي مانح رئيسي للمساعدات العسكرية لمصر.

الى ذلك، لفت مسؤول عسكري أميركي الى أن السيسي أعرب، يوم الاثنين، عن أمله في تعميق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة في اجتماع مع الجنرال المشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط.