الأربعاء 19 محرم 1444 ﻫ - 17 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

في أقل من أسبوع.. هجوم إرهابي ثان يسفر عن مقتل 5 عسكريين في مصر

11 - مايو - 2022
آخر تحديث: 11 - مايو - 2022 5:19 مساءً
الجيش المصري - أرشيفية

الجيش المصري - أرشيفية

A A A
طباعة المقال

في أقل من أسبوع، تعرّض الجيش المصري لهجوم “ارهابي” ثان في منطقة شبه جزيرة سيناء، بعدما أسفرت عملية إحباط هجوم في المنطقة عن مقتل ضابط و10 جنود الأسبوع الماضي.

وكشف مصدران أمنيان أنّ خمسة على الأقل من أفراد الجيش المصري قتلوا صباح اليوم الأربعاء في هجوم شنه مسلحون في شمال شبه جزيرة سيناء.

وأفادا بأن أربعة آخرين أصيبوا عندما فتح مسلحون النار على نقطة تمركز أمنية في المنطقة الساحلية بشمال شرق سيناء المتاخمة لقطاع غزة.

ولم يصدر تعليق بعد من السلطات المصرية.

ويأتي هجوم اليوم بعد مقتل ضابط وعشرة مجندين في هجوم على نقطة تفتيش أمنية في سيناء يوم السابع من أيار، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.

ويتزامن الهجوم مع لقاء يعقده الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” مع مستشار الأمن القومي الأميركي “جيك سوليفان” في القاهرة.

الرئاسة المصرية قالت إنها بحثت الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وهي مانح رئيسي للمساعدات العسكرية لمصر.

الى ذلك، لفت مسؤول عسكري أميركي الى أن السيسي أعرب، يوم الاثنين، عن أمله في تعميق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة في اجتماع مع الجنرال المشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

العاصمة السورية - دمشق
خطف صحفي أمريكي منذ 10 سنوات.. بايدن يطالب دمشق والأخيرة تنفي
العاصمة المصرية القاهرة
بعد استقالة محافظ البنك المركزي.. السندات المصرية تنخفض
علما ايران والولايات المتحدة
هل إيران مستعدة لمبادلة السجناء مع الولايات المتحدة؟

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
بالفيديو.. مقاتلات يونانية تعترض طائرة لـ "الميدل ايست"
سعر صرف الدولار مقابل الليرة
إجراء جديد سيرفع الاسعار.. اليكم التفاصيل
ميليشيا حزب الله
مرجعية سياسية تنصح حزب الله.. اليكم التفاصيل