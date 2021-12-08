في أقل من 24 ساعة.. زلزال ثان يضرب سواحل ولاية أوريغون الأمريكية

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إنه تم يوم أمس الثلاثاء تسجيل الزلزال الثاني في غضون 24 ساعة، قبالة سواحل ولاية أوريغون بالولايات المتحدة.

وذكرت الهيئة، أن قوة الزلزال الثاني بلغت 5.8 درجة، ووقع مركزه على بعد 434 كم غرب مدينة نيوبورت الواقعة في ولاية أوريغون، والتي يقطنها 10.3 ألف شخص. وتمركزت بؤرة الزلزال على عمق 10 كلم.

من جانبه، لم يعلن المركز الوطني الأمريكي للتحذير من تسونامي، عن وجود خطر من حدوث تسونامي نتيجة الزلزال.

في وقت سابق، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، عن تسجيل زلزال بقوة 5.5 درجة في نفس المنطقة.

وحسب بيان الهيئة، وقعت بؤرة الزلزال على بعد 430 كم غرب مدينة نيوبورت التي يقطنها 10.3 ألف شخص وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم يصدر أي إنذار احتمال تشكل أمواج تسونامي بسبب الهزة.

كما لم ترد أي معلومات عن وقوع دمار أو إصابات وضحايا بشرية.