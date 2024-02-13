في أكبر حادث منذ بدء محادثاتهما.. مقتل جنديين أرمينيين بنيران أذربيجانية

قتل جنديين أرمينيين اليوم الثلاثاء بنيران أذربيجانية في أكبر حادث منذ بدء محادثاتهما

وأعلنت أرمينيا اليوم الثلاثاء أن اثنين من جنودها قتلا بنيران أذربيجانية على الحدود المدججة بالحشود العسكرية في أول حادث يسفر عن سقوط قتلى منذ أن بدأ الجانبان العام الماضي مفاوضات للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحروب المتقطعة التي تندلع بينهما منذ أكثر من 30 عاما.

وذكرت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان عبر تطبيق تيليجرام أن اثنين من جنودها قُتلا وأصيب آخرون في موقع عسكري بالقرب من قرية نركين هاند بجنوب البلاد.

وقالت دائرة الحدود الأذربيجانية في بيان إنها نفذت “عملية انتقامية” ردا على “استفزاز” قالت إن القوات الأرمينية ارتكبته في اليوم السابق.

وأوضحت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن القوات الأرمينية أطلقت مساء أمس الاثنين النار على مواقع لباكو على طول قطاع بشمال غرب الحدود على بعد حوالي 300 كيلومتر من نركين هاند. ونفت وزارة الدفاع الأرمينية وقوع هذا الحادث.

وتخوض أرمينيا وأذربيجان صراعا منذ أكثر من ثلاثة عقود حول منطقة ناجورنو قرة باغ.

واستعادت أذربيجان في سبتمبر أيلول الماضي قرة باغ في هجوم خاطف، مما أدى إلى نزوح جماعي سريع لجميع السكان الأرمن من المنطقة تقريبا وعزز مسعى الجانبين للتوصل إلى معاهدة لإنهاء الصراع رسميا.

وعلى الرغم من أن حوادث تبادل إطلاق النار التي تسفر عن سقوط قتلى ظلت شائعة بين أرمينيا وأذربيجان لعقود، فإن الوضع على الحدود أصبح أكثر استقرارا منذ بدء المحادثات ولم تقع إلا القليل من المواجهات الخطيرة منذ سقوط قرة باغ في سبتمبر أيلول 2023.

وبدت محادثات السلام جامدة في الأشهر الماضية، وسط اتهامات متبادلة بإفشال الجهود الدبلوماسية.