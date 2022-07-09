في أميركا.. منطقة تسعى الى حظر مزارع الطاقة الشمسية الجديدة

تلقى مزارع الطاقة الشمسية ازدهارًا كبيرًا في مختلف مناطق العالم، حيث تسعى الدول الى الاعتماد أكثر على مصادر الطاقة النظيفة، وتخفيف الانبعاثات الملوثة المسؤولة عن ارتفاع درجة حرارة الأرض والتغير المناخي.

في هذا الاطار، قد تفرض واحدة من أشد المناطق في العالم كثافة في مصانع البتروكيماويات والبلاستيك حظراً على إنشاء مزارع الطاقة الشمسية الجديدة، وسط ازدهار حركة بناء مصفوفات توليد الكهرباء.

وبالاعتماد على تقارير محلية، صوّت مجلس أبرشية سانت جيمس في جنوب لويزيانا لصالح تقييم تأثير مزارع الطاقة الشمسية في المنطقة، لكنَّه لن يوقف المشروعات الجديدة أثناء فترة الدراسة. ويدرس المجلس تعليق الموافقات على مزارع الطاقة الشمسية أو السماح بها، وفقاً لجدول أعمال الاجتماع.

وشهدت منطقة سانت جيمس والولايات القضائية المحيطة اندفاعاً نحو مشروعات تطوير الطاقة الشمسية، إذ تسعى شركات الطاقة إلى توزيع كمية أكبر من الكهرباء الخالية من الكربون. ويخطط مجلس المنطقة لعقد دراسة حول كيفية تأثير استخدام الأراضي لتوليد الكهرباء بدلاً من الزراعة على الاقتصاد المحلي.

مقاومة الطاقة النظيفة

فيما تعتبر الطاقة الشمسية حالياً من بين أرخص مصادر توليد الكهرباء، بل إنها تقدّم الآن أيضاً الطاقة اللازمة لتشغيل أنشطة إنتاج النفط والغاز في تكساس، غير أنَّها ما تزال تواجه مقاومة في بعض أنحاء البلاد. ولم يرد ممثل عن مكتب رئيس مجلس أبرشية سانت جيمس على الاستفسارات.

وكانت وحدة استثمار الطاقة المتجددة التابعة لشركة “دي إي شو آند كو” (DE Shaw & Co)، وشركتا “إنترجي” و”نكست إيرا إنرجي” من بين تلك المؤسسات التي تسعى لبناء محطات أو شراء الكهرباء من مصفوفات الطاقة الشمسية الجديدة في جنوب لويزيانا وما حولها.

لقد كانت أبرشية سانت جيمس واحدة من أكبر مناطق صناعة البتروكيماويات في الولايات المتحدة منذ عقود، نظراً لقربها من مصادر ضخمة لإنتاج الغاز الطبيعي والنفط، بالإضافة إلى شبكات خطوط الأنابيب والموانئ الدولية.