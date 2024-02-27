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في أول تداول بالبورصة.. سهم أفالون فارما السعودية يقفز بنحو 30%

منذ 7 دقائق
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قفز سهم أفالون فارما السعودية بنحو 30% في أول تداول بالبورصة.

وتداول المتعاملون أسهم شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية (أفالون فارما) ومقرها السعودية بزيادة عشرة بالمئة على سعر الاكتتاب في أول تداول لها في البورصة، بعدما جمعت ما يقرب من 492 مليون ريال (131.20 مليون دولار) في طرح عام أولي لما يعادل 30 بالمئة من أسهمها.

وارتفعت الأسهم في البداية بما يصل إلى 30 بالمئة إلى 106.6 ريال -وهو الحد الأقصى اليومي للأيام الثلاثة الأولى- بعدما بدأ السهم التعاملات بسعر عرض الاكتتاب العام البالغ 82 ريالا للسهم.

وحددت أفالون فارما الشهر الماضي سعر الاكتتاب على أسهمها في الطرح العام الأولي عند الحد الأقصى للنطاق السعري.

ويقع المقر الرئيسي لشركة أفالون فارما في الرياض، ومن بين الأنشطة الرئيسية للشركة تطوير وتصنيع وتسويق العلامات التجارية الخاصة بالصحة والجمال بالإضافة إلى الأدوية التي سقطت حقوق ملكيتها.

(الدولار = 3.7501 ريال)

    المصدر :
  • رويترز

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