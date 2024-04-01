في أول رحلة خارجية.. زعيم إندونيسيا الجديد يزور الصين

زار الرئيس الإندونيسي المنتخب حديثا برابوو سوبيانتو بكين الاثنين في أول رحلة خارجية منذ انتخابه، ونقلت وسائل إعلام رسمية صينية عنه قوله للرئيس الصيني شي جين بينغ إنه يتطلع إلى مواصلة العلاقات التي نمت في عهد سلفه جوكو ويدودو.

ونقل تلفزيون الصين المركزي عن برابوو قوله إنه “يدعم بصورة كاملة تطوير علاقات أوثق بين إندونيسيا والصين ويرغب في مواصلة سياسة الصداقة التي انتهجها الرئيس جوكو مع الصين”.

وأضاف أن الحكومة الإندونيسية الجديدة ستعمل على تعزيز مواءمة استراتيجيات التنمية بين البلدين والدفع لتحقيق المزيد من النتائج في التعاون في مجالات مثل الاقتصاد والتجارة وتخفيف حدة الفقر.

ووصف الرئيس الصيني الرئيس الإندونيسي المنتخب بأنه “صديق قديم للشعب الصيني”، وقال إن الصين تنظر إلى علاقاتها مع إندونيسيا من منظور استراتيجي وطويل الأجل، وتستعد لتعميق التعاون الاستراتيجي الشامل.

وانتُخب برابوو (72 عاما) في فبراير\شباط لكنه لن يؤدي اليمين حتى أكتوبر\تشرين الأول.

ويعكس قرار برابوو زيارة الصين قبل جيران إندونيسيا في المنطقة الشراكة الوثيقة التي بناها جوكو خلال العقد الماضي عندما أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لإندونيسيا وأصبحت تمدها بالموارد الطبيعية بما في ذلك النيكل والفحم.

وتوجه جوكو إلى الصين أيضا في أول رحلة خارجية بعد تولي مهامه لحضور قمة إقليمية في 2014. وأعقب ذلك ست زيارات أخرى.