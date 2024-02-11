في أول ظهور له بعد إعلان تشخيصه بالمرض.. الملك تشارلز يصل كنيسة ساندرينغهام

وصل ملك بريطانيا “الملك تشارلز” للكنيسة، اليوم الأحد 11 فبراير/شباط 2024، في أول ظهور عام له منذ إعلان تشخيص إصابته بالسرطان الأسبوع الماضي وتأجيله بعض ارتباطاته للخضوع للرعاية.

وكان الملك يرتدى معطفا بنيا ويحمل مظلة لدى وصوله مع زوجته الملكة كاميلا إلى كنيسة القديسة مريم المجدلية في ساندرينجهام بشرق إنجلترا.

وأعلن قصر بكنجهام يوم الاثنين الماضي أن الملك تشارلز (75 عاما) شُخصت إصابته بنوع غير محدد من السرطان. وتقلد الملك عرش البلاد منذ أقل من 18 شهرا عقب وفاة والدته الملكة إليزابيث.

وأصدر الملك تشارلز رسالة أمس السبت عبر فيها عن امتنانه لمن تمنوا له الشفاء عقب تشخيص مرضه، وهو يمضي الآن وقته في ضيعة ساندرينجهام الريفية.