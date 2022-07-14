في أول يوم للتداول بعد عطلة العيد.. كيف أغلقت بورصة الكويت؟

أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الواقع في 14 تموز 2022 على هبوط في أول يوم للتداول بعد العطلة الطويلة لعيد الأضحى، حيث هبط مؤشر السوق الأول 0.49 بالمئة وتراجع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة ضئيلة بلغت 0.01 بالمئة والسوق الرئيسي 0.39 بالمئة والسوق العام 0.47 بالمئة.

وبلغت قيمة التداولات 45.9 مليون دينار وكمية الأسهم المتداولة 123 مليون سهم.

وهبطت أسهم بيت التمويل الكويتي 1.5 بالمئة وبنك الكويت الوطني 0.09 بالمئة والبنك الأهلي المتحد 1.1 بالمئة وأجيليتي للمخازن العمومية 0.9 بالمئة.

بينما ارتفع سهم زين للاتصالات المتنقلة 0.2 بالمئة وسهم الاستثمارات الوطني 2.1 بالمئة وألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات 1.6 بالمئة.