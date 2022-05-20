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في إثيوبيا.. اعتقال جنرال وصحفيين ونشطاء من إقليم أمهرة

منذ 4 ساعات
قوات الشرطة الإثيوبية

قوات الشرطة الإثيوبية

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قالت زوجة جنرال إثيوبي بارز ينتقد حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد إن زوجها ظهر اليوم الجمعة في المحكمة بعد اعتقاله هذا الأسبوع ضمن حملة شملت بعض النشطاء السياسيين والصحفيين من عرقية أمهرة.

وقاد البريجادير جنرال تيفيرا مامو قوات إقليم أمهرة حتى فبراير شباط عندما تم عزله دون إبداء أسباب. وساندت قوات أمهرة قوات الحكومة الإثيوبية ضد قوات إقليم تيجراي الواقع في شمال إثيوبيا عندما اندلعت الحرب هناك في عام 2020.

ويوم الأحد الماضي انتقد تيفيرا في مقابلة تلفزيونية استراتيجية أبي ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي واتهم أيضا أعضاء الحزب الحاكم من أمهرة بأن دافعهم المال.

وقالت مينين هيلي زوجة تيفيرا إن المحكمة جددت حبسه عشرة أيام. وقالت لرويترز “قالت الشرطة إنها تشتبه بأنه يعمل لإسقاط النظام الدستوري بالقوة”.

وأضافت أن السلطات ألقت القبض على زوجها في أديس أبابا يوم الاثنين.

وقال دانييل بيكيلي رئيس المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان إن المفوضية تتابع قضية اعتقال تيفيرا. وقال لرويترز “نحن قلقون للغاية بسبب موجة الاعتقالات”.

تأتي قضية تيفيرا وسط تقارير عن اعتقال عدد من الصحفيين والنشطاء بعد اشتباكات في كبرى مدن الإقليم.

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