في إسبانيا.. مقتل 3 في مهرجانات الركض مع الثيران

قالت السلطات المحلية الأربعاء إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في الساعات الأربع والعشرين الماضية بعد تعرضهم لإصابات خطيرة خلال عدة مهرجانات للركض مع الثيران في منطقة بلنسية الإسبانية.

أُصيب الرجال الثلاثة في أيام مختلفة خلال الأسبوعين الماضيين لكنهم لقوا حتفهم في غضون ساعات هذا الأسبوع، في تذكير بمدى خطورة هذه الأحداث التقليدية التي تنتقدها أيضا جماعات حقوق الحيوان.

وأقامت مدينة بيكاسنت يوم حداد اليوم الأربعاء بعد وفاة أحد سكانها إثر تعرضه لإصابة في الرأس وبعد أن أمضى أكثر من أسبوع في العناية الفائقة.

ومهرجانات الركض مع الثيران، التي تجري فيها مجموعات من الناس أمام ثور أو أكثر، تقليد إسباني قديم تحييه العديد من المدن كل عام.

وخلال مهرجان سان فيرمين الذي يستمر ثمانية أيام في بامبلونا هذا الشهر، وهو أكثر المهرجانات شعبية، أصيب ثمانية أشخاص مع احتفال السكان والسياح بعودة مهرجانات الركض مع الثيران بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كوفيد-19. ولم تحدث وفيات هناك.