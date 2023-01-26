في إسبانيا.. هجوم بـ "منجل" على كنيستين يسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين

قال مصدر قضائي ومتحدث باسم مدينة الجزيرة الخضراء الإسبانية إن السلطات تحقق فيما تقول إنه حادث “إرهابي” محتمل بعد أن طعن رجل بضعة أشخاص في كنيستين في المدينة الواقعة بجنوب إسبانيا مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل.

وقال متحدث باسم المدينة إن الرجل هاجم رجال دين في كنيستين مختلفتين وهما سان إيسيدرو ونويسترا سينورا دي لا بالما اللتين يفصل بينهما نحو 300 متر بعد الساعة الثامنة مساء (الأربعاء 25-1-2023) في وسط مدينة الجزيرة الخضراء. وقال مصدر في المحكمة العليا في مدريد إن التحقيق جار في الحادث باعتباره إرهابا.

وقالت الشرطة إن المهاجم اعتقل. ونشر مصدر بالشرطة لقطات تظهر شرطيين يقودان رجلا يرتدي قميصا رياضيا مقيد اليدين عبر مركز للشرطة. ولم تفصح الشرطة عن تفاصيل اسمه أو جنسيته.

وقال المتحدث باسم مدينة الجزيرة الخضراء إن الرجل الذي قتل يدعى دييجو بالنسيا، وهو رجل دين في كنيسة نويسترا سينورا دي لا بالما وإن أنطونيو رودريجيث وهو كاهن فخري في أبرشية سان إيسيدرو، من بين المصابين وهو في حالة خطيرة.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية رجلا يرتدي ثيابا سوداء ويحمل سلاحا يبدو أنه منجل. ولم يتسن لرويترز التحقق من اللقطات على الفور.

وذكرت صحيفة إلموندو أن أربعة أشخاص أصيبوا في الهجوم