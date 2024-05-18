في إطار دعوى قضائية.. محكمة روسية تصادر أصول وحسابات "دويتشه بنك"

ذكرت وكالة تاس للأنباء أن محكمة روسية أمرت بمصادرة أصول وحسابات وممتلكات دويتشه بنك في روسيا في إطار دعوى قضائية تتضمن البنك الألماني.

هذا وحذر الكرملين الاثنين القوى الغربية من أن أي محاولة لاستخدام أصول روسية مجمدة ضمانا لجمع تمويل لأوكرانيا ستكون غير قانونية وستقوض النظام الاقتصادي العالمي برمته.

وتأتي تعليقات المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ردا على تقرير لبلومبرج ذكر أن مجموعة السبع تناقش مع الاتحاد الأوروبي خطة لاستخدام أكثر من 250 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة ضمانا للمساعدة في تمويل إعادة إعمار أوكرانيا.

فيما ذكرت وكالة بلومبرغ نيوز (الأحد 4-2-2024) نقلا عن مصادر مطلعة أن مجموعة السبع تناقش مع الاتحاد الأوروبي خطة لاستخدام أكثر من 250 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة ضمانا للمساعدة في تمويل إعادة إعمار أوكرانيا.

وكان مصدر مطلع ذكر أن إيطاليا تعتزم خلال رئاستها للمجموعة العام الحالي التصدي للتصورات المتزايدة بأن روسيا تنتصر في أوكرانيا وأن الغرب سئم من الحرب.

وتستضيف إيطاليا في يونيو حزيران قمة المجموعة التي تضم أيضا الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وكندا.

وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي، قال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي يوم الخميس الماضي إن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 27 اتفقت على حزمة دعم إضافية بقيمة 50 مليار يورو (54 مليار دولار) لأوكرانيا.

وأضاف على منصة (إكس) “يضمن هذا تمويلا ثابتا وطويل الأمد ويمكن التنبؤ به لأوكرانيا”.