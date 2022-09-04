في إطار مكافحة التضخم.. ألمانيا تخطّط لحزمة ثالثة بقيمة 65 مليار يورو

أعلنت الحكومة الألمانية في وثيقة أنها تعتزم إنفاق 65 مليار يورو (64.7 مليار دولار) على حزمة ثالثة تهدف إلى حماية المستهلكين وأنشطة الأعمال من تداعيات ارتفاع التضخم.

ووافقت الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحكومي، بقيادة المستشار أولاف شولتس، الأحد على التدابير، التي تتضمن مقترحات بتمديد خفض تكاليف وسائل النقل العام، وإعفاءات ضريبية بقيمة 1.7 مليار يورو لتسعة آلاف شركة كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وقال شولتس في مؤتمر صحفي إن “هذه الحزمة هي الأكبر حتى الآن”.

من جانب آخر، أبلغت وزيرة التنمية الألمانية “سفينيا شولتس” مجموعة “فونك ميديا” بأنّ ألمانيا ستقدّم 200 مليون يورو إضافية (199.02 مليون دولار) لأوكرانيا، لتمويل برامج مساعدة النازحين داخليًا نتيجة الغزو الروسي.

ومن المتوقّع أن يزور رئيس الوزراء الأوكراني “دينيس شميهال” برلين يوم الاثنين، حيث يلتقي المستشار الألماني “أولاف شولتس”.

وقالت شولتس: “سأتحدث إلى رئيس الوزراء شميهال حول الطريقة التي يمكننا بها مواصلة دعم الحكومة الأوكرانية في رعاية النازحين”.

وأشارت الى أنّ هذه الأموال تهدف إلى مساعدة النازحين في أوكرانيا على الاستمرار في توفير الضروريات لأنفسهم.

إلى ذلك، ذكرت بيانات منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أنه حتى 23 آب، نزح نحو سبعة ملايين شخص داخليًا في أوكرانيا منذ الغزو الروسي في 24 فبراير شباط.