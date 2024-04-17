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في إطار مكافحتها للسياحة الجماعية.. أمستردام تحظر بناء فنادق جديدة

منذ 17 دقيقة
علم هولندا

علم هولندا

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أعلنت الحكومة المحلية بمدينة أمستردام الهولندية اليوم الأربعاء إنها لن تسمح ببناء فنادق جديدة وذلك في إطار مكافحتها للسياحة الجماعية.

وأضافت الحكومة في بيان “نريد إبقاء المدينة قابلة للحياة للسكان والسائحين. هذا يعني: عدم الإفراط في السياحة، عدم بناء فنادق جديدة، وعدم إتاحة أكثر من 20 مليون ليلة إقامة فندقية للسائحين سنويا”.

ولن يُسمح ببناء فندق جديد في أمستردام إلا في حال إغلاق آخر أو إذا بقيت عدد أماكن الإقامة دون زيادة، وإذا كان الفندق الجديد أفضل حالا، مثل أن يكون أكثر استدامة.

لكن هذه القواعد لن تنطبق على الفنادق التي حصلت على تصريح بالفعل.

وعملت المدينة بدأب على محاولة تقليص أعداد السائحين التي تبلغ الملايين كل عام وبشكل خاص بالحد من السياحة المرتبطة بالجنس وتعاطي المخدرات.

    المصدر :
  • رويترز

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