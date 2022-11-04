في إيران... شحّ بأدوية الأطفال ونقص في الأمصال والمضادات الحيوية‎

أعلن نائب رئيس نقابة الصيادلة الإيرانيين، علي فاطمي، عن شح بعض الأدوية البسيطة في الصيدليات، خاصة في مجال أدوية ‏الأطفال. وقال إن البلاد لا تزال تعاني من نقص الأمصال والمضادات الحيوية‎.‎

وفي مقابلة مع وكالة أنباء “إيسنا”، وصف فاطمي نقص أدوية الأطفال بشكل رئيسي في الشراب، وقال: “لعلاج حمى الأطفال، لا ‏يوجد في الصيدليات ما يكفي من شراب دايفنهيدرامين، وأسيتامينوفين، وإيبوبروفين، وأسيتامينوفين للأطفال الصغار جدًا إذ يجب ‏استخدام عقار الاسيتامينوفين‎”.‎

ويبدو أن هذا النقص يعود إلى تنفيذ خطة “دارويار” وتحديد سعر الأدوية‎.‎

وقد قال فاطمي في وقت سابق عن عيوب هذه الخطة ونقص الأدوية: “إن الزيادة في السعر الذي قدمته منظمة الغذاء والدواء ‏للمضادات الحيوية لم ترض المنتجين ودفعتهم إلى تقليص إنتاجهم‎”.

من ناحية أخرى، أشار هذا المسؤول إلى وجود نقص في أدوية سعال الأطفال، وعزا النقص المستمر في الأدوية في البلاد إلى عدم ‏تحديد الاحتياطيات الاستراتيجية من الأدوية في إيران‎.‎

وبحسب فاطمي، فإن نقص الأدوية ليس فقط في مجال المضادات الحيوية، بل حتى الأدوية البسيطة جدًا مثل قطرات المحلول الملحي ‏لغسيل الأنف، والتي تستخدم للأطفال، لا توجد في الصيدليات‎.‎

ووصف نائب رئيس نقابة الصيادلة مشكلة نقص الأمصال بالمستمرة، وقال: “الأمصال لا تزال من العناصر التي لدينا نقص فيها، ويتم ‏توفيره للصيدليات على شكل حصص‎”.‎

وكان فاطمي قد أعلن بالفعل عن تقنين توفير الأمصال في الصيدليات في منتصف أيلول، وقال إن المخزون الاستراتيجي ‏من الأدوية في إيران وصل إلى الصفر‎.‎

وفي غضون ذلك، قال عضو لجنة الصحة والعلاج في البرلمان، همايون سميح نجف آبادي، في أيار الماضي، إنه بالإضافة ‏إلى الأدوية الخاصة، فإن الأدوية الشائعة جدًا نادرة أيضًا‎.‎