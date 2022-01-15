في إيران.. 3 زلازل تضرب "كرمان وأذربيجان الغربية وبوشهر" في وقت واحد

أعلن مركز الزلزال التابع لجامعة طهران عن تعرض ثلاث محافظات إيرانية بعد ظهر اليوم السبت لزلال متزامنة في نفس الوقت.

حييث ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر مدينة “سيرج” التابعة لمحافظة كرمان جنوب إيران.

وذكر مركز رصد الزلازل التابع للمعهد الجيوفيزيائي التابع لجامعة طهران، أن الزلزال وقع بعمق 12 كيلو متراً وشعر به السكان في أجزاء من محافظة كرمان والمدن المجاورة.

كما تحدث التلفزيون الرسمي الإيراني عن زلزال آخر في محافظة أذربيجان الغربية الواقعة شمال غرب إيران، موضحا أن الزلزال كان بقوة 4.3 وبعمق 4 كيلومترات.

كما ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر جزيرة خارك التابعة لمحافظة بوشهر المطلة على الخليج العربي، وفقاً لمركز رصد الزلازل، مبيناً أن الزلزال كان بعمق 10 كيلومترات.

ولم ترد معلومات بعد عن وقوع أضرار جراء الزلازل.

وإيران واحدة من الدول الأكثر الدول عرضة للزلازل في العالم، وكان أعنف زلزال ضرب محافظة كرمنشاه غرب إيران بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر في نوفمبر 2017، وأدى إلى مقتل أكثر من 620 شخصاً فضلاً عن إنهيار الآلاف من الوحدات السكنية.

وكانت مدينة “بم” التابعة لمحافظة كرمان جنوب شرق إيران، قد تعرضت لزلزال بقوة 6.6 في 26 من ديسمبر/كانون الأول من عام 2006، أوقع 42 ألف قتيل وقرابة 50 ألف جريح، كما دمر الآلاف من الوحدات السكنية.