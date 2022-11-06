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في إيطاليا.. مخاوف من مقتل 7 في تحطم طائرة هليكوبتر بجنوب البلاد

منذ 41 دقيقة
الشرطة الإيطالية - أرشيفية

الشرطة الإيطالية - أرشيفية

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قالت الشرطة الإيطالية إن طائرة هليكوبتر أقلعت من جزر تريميتي متوجهة إلى البر الرئيسي سقطت (السبت 5-11-2022) على بعد حوالي 50 كيلومترا من مدينة فُدجة في منطقة بوليا الجنوبية الشرقية، مضيفة أن هناك مخاوف من مقتل سبعة أشخاص في الحادث.

وأبلغت متحدثة باسم مكتب الشرطة في فُدجة رويترز أن الأحوال الجوية كانت سيئة لكنها أوضحت أن سبب الحادث لا يزال مجهولا.

وتابعت المتحدثة قائلة إن الشرطة تحاول الوصول إلى الموقع وأن جنسيات الضحايا غير معلومة حتى الآن.

وذكرت عدة صحف إيطالية أن أربعة سائحين قادمين من سلوفينيا من بين الضحايا.

وقال ميكيل إميليانو، رئيس بوليا الذي كان يشارك في مسيرة في روما للمناداة بتحقيق السلام في أوكرانيا، في منشور على فيسبوك إنه ترك الفعالية للذهاب إلى فُدجة.

وأضاف “كان على متن الطائرة الهليكوبتر سبعة أشخاص لقوا حتفهم جميعا. إنها لحظة مروعة تجعلنا نشعر بالفزع”.

    المصدر :
  • رويترز

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