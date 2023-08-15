في احتفال مهيب.. رئيس باراغواي الجديد يؤدي اليمين الدستورية

أدى الاقتصادي سانتياغو بينا، اليمين اليوم الثلاثاء، ليصبح رئيس باراغواي للسنوات الخمس المقبلة، بعدما ألحق الهزيمة بمنافسه الليبرالي في الانتخابات التي أجريت في أبريل/ نيسان.

وأدى بينا اليمين خارج قصر الحكومة في أسونسيون، في احتفال مهيب حضره زعماء أميركا الجنوبية وملك إسبانيا ونائب رئيسة تايوان وليام لاي.

تعد باراغواي واحدة من الدول القليلة المتبقية في العالم التي تحتفظ بعلاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، تلك الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي والتي تطالب الصين بالسيادة عليها.

وحقق بينا (44 عامًا) فوزًا قويًا في الانتخابات التي جرت في أبريل/ نيسان ليخلف الرئيس ماريو عبده بينيتيز، وكلاهما من حزب كولورادو المحافظ، الذي هيمن على السياسة في باراغواي على مدى 75 عامًا.