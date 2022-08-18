في الأرجنتين.. احتجاجات حاشدة للمطالبة بزيادات في الأجور وخفض التضخم

احتشد آلاف الأرجنتينيين المحبطين في وسط العاصمة بوينس آيرس، الأربعاء مطالبين الحكومة بالتحرك لزيادة الأجور وإعانات البطالة في مواجهة زيادات حادةفي أسعار المستهلكين وضعف العملة المحلية (البيزو).

ودفعت الأزمة الاقتصادية في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية أعداد الفقراء لتقفز إلى 40 بالمئة من السكان بينما يسعى الرئيس ألبرتو فرنانديز جاهدا لإيجاد حلول لمعدل تضخم سنوي يحوم حول 70 بالمئة.

ووصل المتظاهرون إلى قصر كاسا روسادا الرئاسي ومبنى الكونجرس بعد أن سدوا الطرق الرئيسة في العاصمة وتسببوا في توقف حركة المرور.

وطالب المتظاهرون بزيادات في الأجور تتماشى مع التضخم ومزيد من الإنفاق الاجتماعي لتخفيف معاناة اقتصادية على نطاق واسع.

وقال بابلو مويانو رئيس نقابة (سي جي تي) العمالية التي تمثل في معظمها موظفي الحكومة “لا يمكننا الاستمرار مع هذا المستوى للتضخم حيث نفقد أجزاء من رواتبنا كل يوم.”

ويجري تحديث الأسعار في محال البقالة والمتاجر بشكل مستمر لتعكس تضخما جامحا ارتفع الشهر الماضي وحده بنسبة 7.4 في المئة، وهي أعلى زيادة شهرية في عقدين.