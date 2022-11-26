في البرازيل.. مسلح يفتح النار في مدرستين ويقتل 3 ويصيب 8 آخرين

قالت الشرطة المحلية إن ثلاثة أشخاص قُتلوا وأُصيب ثمانية آخرون على الأقل (الجمعة 25-11-2022) عندما أطلق مسلح النار في مدرستين بولاية إسبيريتو سانتو البرازيلية.

ووقع الهجومان حوالي الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت غرينتش) في بلدة أراكروش الصغيرة التي تقع على بعد 80 كيلومترا من فيتوريا عاصمة الولاية.

وقال مسؤولون إن مراهقا مجهول الهوية يرتدي زيا مموها فتح النار في المدرستين وإحداهما خاصة والأخرى عامة وإنه ما زال مطلق السراح.

وقالت الشرطة المحلية إنها تشتبه بأن مرتكب الحادث تلميذ في إحدى المدرستين لكن مارثيو سيلانتي مسؤول الأمن العام في الولاية قال للصحفيين إن ذلك لم يتأكد.

ووصف الرئيس المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الحادث بأنه “مأساة بشعة”.