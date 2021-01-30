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في “البيضاء” الخاضعة للحوثي.. عشرات الضحايا بانفجار محطة للغاز

منذ 25 دقيقة
انفجار وحريق محطة للغاز وسط اليمن

انفجار وحريق محطة للغاز وسط اليمن

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وقع انفجار ضخم في مدينة البيضاء وسط اليمن، أسفر عن مقتل وجرح العشرات من الأشخاص، مساء اليوم السبت.

وحدث الانفجار في محطة لبيع الغاز المنزلي في مدينة البيضاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، حيث تقع المحطة إلى جوار فرع بنك الإنشاء والتعمير مما أدى إلى اندلاع حريق هائل في المحطة.

وأكد شهود عيان أن الانفجار أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والمصابين الذين اكتظ بهم مستشفى الثورة العام، علاوة على خسائر في المركبات.

هذا وأطلق مكتب الصحة في المدينة نداء لمستشفيات البيضاء باستقبال كافة الحالات المصابة، مؤكدا امتلاء الطاقة الاستيعابية لمستشفى الثورة العام بالجرحى.

فيما قال مصدر طبي عن حاجة ماسة في المستشفى لمتبرعين بالدم نظرا لأن حالة معظم الجرحى حرجة.

وتحدثت مصادر محلية، عن نقل أكثر من 40 شخصا بين قتيل وجريح إلى المستشفيات في حصيلة أولية للانفجار المروع الذي أرعب مدينة البيضاء.

ولم تعرف حتى الآن أسباب انفجار المحطة أو إحصائية دقيقة بأعداد الضحايا.

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