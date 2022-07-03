في الدنمارك.. هلع واستنفار أمني بعد إطلاق نار داخل مركز للتسوق (صور)

أصيب عدد الأشخاص بأعيرة نارية في مركز تجاري بالعاصمة كوبنهاجن الأحد الواقع في 3 تموز، وتم إلقاء القبض على مشتبه به، بحسب ما ذكرت شرطة الدنمرك.

وأفادت شرطة العاصمة كوبنهاجن عبر “تويتر” بأنها أرسلت عددا من رجال الأمن إلى مركز فيلدز التجاري بعد تقارير عن إطلاق النار، وطلبوا من الناس إرسال أي لقطات مصورة أو تفاصيل ذات صلة من مكان الحادث.

ونشرت وسائل إعلام محلية صورا تظهر أفراد شرطة مدججين بالسلاح في مكان الحادث، بالإضافة إلى أشخاص يركضون للخروج من المركز التجاري.

ولم تقدم الشرطة مزيدا من المعلومات حول المحتجز أو تحدد عدد المصابين، ونصحت من هم داخل المركز بالبقاء في أماكنهم وانتظار مساعدة رجال الأمن، وطلبت ممن في الخارج البقاء بعيدا عن المنطقة.يذكر أن حفلا موسيقيا كان من المقرر أن يُقام على بعد أقل من ميل من المركز التجاري.

ومن المقرر أن يؤدي المغني البريطاني هاري ستايلز عرضه في وقت لاحق، في الساعة الثامنة مساء (1800 بتوقيت جرينتش).

وقالت شركة لايف نيشن المنظمة للحفل لرويترز في تعليق عبر البريد الإلكتروني إن الحفل سيُقام كما هو مقرر بعد حوار مع الشرطة وإن نصف الحضور دخلوا مكان الحفل بالفعل.