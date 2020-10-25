في الذكرى الأولى على اندلاع الثورة… العراقيون يجددون المطالبة بالإصلاحات

في الذكرى السنوية الأولى على اندلاع الثورة في العراق، جدّد العراقيون احتجاجاتهم على عجز السلطات القيام بالإصلاحات المطلوبة.

وخرج آلاف العراقيين الأحد، الى ساحة التحرير ومحيط المنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة في بغداد، لتجديد احتجاجهم على عجز السلطات عن القيام بإصلاحات ومحاسبة المتورطين بقمع التظاهرات التي تعرضت لها “ثورتهم” منذ العام الماضي.

وتجدد الاحتجاج الأحد يوم ذكرى مرور عام على هذه الانتفاضة الشعبية غير المسبوقة، رغم انعكاسات التوتر بين إيران والولايات المتحدة وانتشار وباء كوفيد-19.

ويطالب المحتجون بتحسين الخدمات ومعالجة البطالة ومحاربة الفساد المستشري في العراق الذي يعد ثاني بلد منتج للذهب الأسود في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).

وتحولت ساحة التحرير المعقل الرئيسي للاحتجاجات في بغداد، الى قرية من الخيام التي غطت أغلبها صور “شهداء” الانتفاضة، فيما تجمع متظاهرون قرب المنطقة الخضراء، حيث مقر الحكومة والبرلمان والسفارة الأميركية.

وتحاول السلطات الأمنية إغلاق جميع الطرق المؤدية المنطقة الخضراء بوجهم، واستخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم

وقد وجه المتظاهرون في ساحة التحرير بيانا إلى قيادة عمليات بغداد جاء فيه “خرجنا سلميين وسنبقى سلميين وأننا من طبق السلمية في حذافيرها خرجنا دعاة للوطن ولن نكون من المخربين والخارجين عن القانون والمرتزقة.

كما دعوا القوات الأمنية إلى فتح الطرق التي تم غلقها أمام المتظاهرين السلميين وتأمين الحماية الكافية إليهم، وتسهيل دخول المتظاهرين القادمين من المحافظات وعدم قطع الطرق أمامهم وإلا سيكون لنا موقف آخر.

ودعا المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول سابقاً المتظاهرين إلى عدم التظاهر خارج ساحة التحرير ببغداد.