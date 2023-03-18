في الذكرى التاسعة لضمها إلى روسيا.. بوتين يزور القرم

ذكرت وسائل إعلام روسية رسمية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل إلى شبه جزيرة القرم اليوم السبت 18/3/2023 في زيارة بمناسبة الذكرى التاسعة لضمها إلى روسيا.

وعرض التلفزيون الرسمي مقطعا قصيرا يظهر بوتين مرتديا ملابس غير رسمية ويسير برفقة مجموعة من المسؤولين، وتعهد ببث المزيد من التفاصيل خلال فترة وجيزة.

واستولت روسيا على شبه جزيرة القرم في 2014، قبل غزوها الشامل لأوكرانيا بثمانية أعوام.

وتقول أوكرانيا إنها ستحارب لطرد روسيا من القرم وجميع الأراضي الأخرى التي احتلتها موسكو خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.