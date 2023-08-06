الأحد 19 محرم 1445 ﻫ - 6 أغسطس 2023 |
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في الربع الثاني من 2023.. أرباح البنك التجاري الكويتيّ تتضاعف

منذ 4 دقائق
البنك التجاري الكويتي

البنك التجاري الكويتي

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أعلن البنك التجاري الكويتي اليوم الأحد أنه حقق أرباحًا قدرها 44.115 مليون دينار (143.55 مليون دولار) في الربع الثاني من 2023 مقارنة مع 21.72 مليون دينار قبل عام، بزيادة نسبتها 103 بالمئة.

وأظهرت النتائج التي نشرها البنك على موقع البورصة الكويتية أنّ ربحه الصافي نصف السنوي بلغ 69.191 مليون دينار في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو/ حزيران الماضي مقارنة بمبلغ 43.95 مليون دينار في الفترة ذاتها قبل عام.

وعزا البنك الارتفاع في أرباحه نصف السنوية إلى “زيادة إيرادات الفوائد والاستردادات مقابل المخصصات التي كان قد تم تكوينها في فترات سابقة والتي عوضت بشكل جزئي الزيادة في المصاريف التشغيلية”.

    المصدر :
  • رويترز

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