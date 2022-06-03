في السعودية.. تحذير من دواء يتسبب بـ “ميول انتحارية”!

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، من دواء قد يتسبب في حال استخدامه بشكل خاطئ في “ميول انتحارية”.

وقالت الهيئة في منشور على تويتر، الخميس، إن “مستحضر الجابابنتين” هو أحد الأدوية المستخدمة لعلاج بعض الأمراض، يمكن أن يكون هناك مخاطر عدة لـ”إساءة استخدامه”.

وأوضحت الهيئة أن هذا الدواء “يستخدم لعلاج الصرع والأمراض العصبية المركزية والطرفية”.

وأضافت أن “مخاطر إساءة الاستخدام تشمل الميول للأفكار الانتحارية، وتثبيط الجهاز العصبي المركزي والجهاز التنفسي”.

من جانبها أعلنت النيابة العامة السعودية في منشور على تويتر، الثلاثاء، عن “إدراج مستحضر الجابابنتين (Gabapentin) في جدول المؤثرات العقلية المراقبة محليا”.

وأوضحت النيابة أنه تم إدراج هذا الدواء في الجدول “استنادا إلى المادة 70 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية”.

وأضافت أن “من أعراضه الشعور بالدوار، العصبية الشديدة، اضطرابات في الذاكرة، التعب والإرهاق، ارتعاش الأطراف، الإمساك، تشوش في الرؤية، تلعثم في الحديث، والإدمان”.