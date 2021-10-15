الأربعاء 5 محرم 1444 ﻫ - 3 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

في السعودية.. تعيينات وإعفاءات في عدد من المناصب الوزارية

15 - أكتوبر - 2021
الملك سلمان بن عبد العزيز

الملك سلمان بن عبد العزيز

A A A
طباعة المقال

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أوامره بالتعيين والإعفاء في عدد من المناصب الوزارية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وبموجب الأوامر الملكية، التي صدرت اليوم الجمعة فقد تم تعيين فهد بن عبد الرحمن بن داحس الجلاجل وزيرا جديدا للصحة، وذلك إثر إعفاء توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة، من منصبه.

وفي قطاع وزاري آخر، أمر الملك سلمان بن عبد العزيز بتعيين توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للحج والعمرة.

وشملت الأوامر، ترقية الفريق الركن، مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع، إلى رتبة فريق أول ركن، وتعيينه قائداً للقوات المشتركة.

وتم إعفاء عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز العريفي، مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية من منصبه.

وجرى تعيين عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز العريفي، مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

    المزيد من أخبار العالم

    النفط
    هبوط في أسعار النفط %4 وزيادة مفاجئة في مخزونات الخام والبنزين
    عملاق الغاز الروسي- جازبروم
    جازبروم الروسية: العقوبات جعلت تسليم توربين نورد ستريم 1 متعذرا
    موقع قريب من مكان الحادث
    مصرع شخصان ونجاة 16 إثر غرق قارب بشرق السودان

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشعب اللبناني يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية
    مفاجأة من البنك الدولي.. لبنان الأول عالمياً!!
    السفارة البريطانية في بيروت
    بيان للسفارة البريطانية في لبنان عن تقديم طلبات منح جامعية
    حسن نصرالله
    نصرالله يخشى من طعنة سورية.. وخوف من "بيعة" روسية - إسرائيلية