في السعودية.. قتلت صيدلانياً مصرياً بسبب علبة دواء!

أعلنت السلطات السعودية إلقاء القبض على مواطنة سعودية قامت بإطلاق النار على صيدلاني مصري في محافظة الجوف، حيث توفي لاحقاً متأثراً بإصابته.

من جهتها قالت السلطات المصرية، إنها تثق بـ”الإجراءات القانونية بالمملكة العربية السعودية” بعد حادثة مقتل صيدلي مصري على يد مواطنة سعودية.

وذكرت وزارة الهجرة المصرية في بيان إن “أحمد حاتم ماضي كان يعمل في صيدلية بمنطقة سكاكا بالمملكة العربية السعودية، وتوفي عقب إطلاق رصاص عليه بالصيدلية التي يعمل بها”، مشيرة إلى أن الضحية يتحدر من “قرية كفر دنشواي مركز الشهداء بمحافظة المنوفية”.

وأضاف البيان أن “وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد طمأنت أسرة الصيدلي القتيل على اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرعة عودة الجثمان” إلى مصر بأسرع وقت “فور انتهاء الإجراءات القانونية بالسعودية”.

وأشار البيان إلى أن “وزيرة الهجرة أكدت خلال اتصال هاتفي بالأسرة أن الشاب المصري قتل أثناء ممارسة عمله”، مبينة أن “السفارة المصرية تحركت على الفور.. لضمان كافة الإجراءات القانونية، ومتابعة سير التحقيقات مع الجاني”.

ووفقا لموقع “القاهرة 24” فإن الصيدلي المقتول متزوج ولديه ابن، يبلغ من العمر ثلاث سنوات وكان يخطط لترك وظيفته والعودة لمصر الشهر المقبل.

ويحظر القانون السعودي صرف المضادات الحيوية بدون وصفة طبيب وتصل عقوبة المخالفة للحبس سنة وغرامة 100 ألف ريال وسحب ترخيص مزاولة المهنة

.