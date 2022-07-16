السبت 17 ذو الحجة 1443 ﻫ - 16 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

في السودان.. إعلان حظر التجول في بلدتين جنوب شرق البلاد بعد اشتباكات دامية

منذ ساعتين
الشرطة السودانية

الشرطة السودانية

A A A
طباعة المقال

أعلنت السلطات السودانية حظر تجول ليلا في بلدتين في ولاية النيل الأزرق جنوب شرق البلاد بالقرب من الحدود مع إثيوبيا بعد اندلاع اشتباكات قبلية على مدى أيام قالت إنها أدت إلى سقوط 31 قتيلا و39 مصابا.

وقال بيان صادر لحكومة ولاية النيل الأزرق إن الاشتباكات امتدت إلى عدة بلدات من يوم الأربعاء بعد مقتل مزارع قبل أن تقوم قوات الأمن باعتقالات والسيطرة على الوضع.

وقال البيان إنه تم تدمير 16 متجرا وإعلان حظر تجول ليلي في بلدتي الدمازين والروصيرص.

واندلعت أعمال عنف متفرقة في عدة مناطق بالسودان بما في ذلك المناطق الساحلية الشرقية وغرب دارفور على الرغم من اتفاق سلام عام وقعته بعض الجماعات المتمردة في عام 2020.

ولم يوقع على الاتفاق أقوى فصيل في الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال وهي جماعة متمردة نشطة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وسيطر الجيش السوداني على السلطة من حكومة انتقالية كان يقودها مدنيون في أكتوبر تشرين الأول 2021 مما أدى إلى اندلاع احتجاجات حاشدة مناهضة للجيش مستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

النفط
السعودية: لا يمكننا إنتاج أكثر من 13 مليون برميل نفط يوميا
جو بايدن
بعد زيارة استمرت ليومين.. بايدن يغادر السعودية
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد يحذر.. التوقعات الضبابية للاقتصادية العالمية "قد تصبح أسوأ"

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

راغب علامة
هجوم حاد من راغب علامة على قيادات لبنان.. "إلى مزبلة التاريخ"!
الدولار
دولار السوق السوداء يعاود ارتفاعه... إليكم التفاصيل
بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية في لندن
بعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة... ماذا عن نسبة النجاح؟