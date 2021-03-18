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في السويد... وفاة امرأة بعد تطعيمها بلقاح "أسترازينيكا"

18 - مارس - 2021
لقاح أسترازينيكا

لقاح أسترازينيكا

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اعلنت وكالة المنتجات الطبية السويدية، الخميس، إن امرأة كانت في صحة جيدة توفيت بعد أسبوع من تطعيمها بلقاح أسترازينيكا.

وذكرت فيرونيكا آرثرسون، رئيسة إدارة سلامة الدواء في وكالة المنتجات الطبية السويدية، في مؤتمر صحفي: “هذه حالة تجلط دم في الشرايين والأوردة ونزيف حاد، إنها الحالة التي تمثل محور تحقيق هيئة مراقبة الأدوية في الاتحاد الأوروبي”.

وقالت السويد، الخميس، إنها ستمدد تعليقها للقاح أسترازينيكا حتى الأسبوع المقبل.

وأوضحت هيئة مراقبة الأدوية في الاتحاد الأوروبي، الخميس، إنها ما زالت على قناعة بأن فوائد لقاح أسترازينيكا المضاد لـ”كوفيد-19″ تفوق مخاطره، وذلك بعد تحقيق في تقارير حول حدوث تجلط للدم دفعت أكثر من 12 دولة لتعليق استخدامه، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.

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