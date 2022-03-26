في الضّفة الغربية.. حريق يُنهي حياة خمسة أطفال

توفي خمسة أطفال فلسطينيين جراء حريق اندلع في منزلهم قرب الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، اليوم السبت.

وأفاد محمود أرزيقات، رئيس بلدية تفوح التي يبلغ عدد سكانها حوالي 10 آلاف نسمة وتقع على بعد نحو عشرة كلم إلى الغرب من الخليل، إن الأطفال الخمسة الذين تراوح أعمارهم بين 5 و14 سنة لقوا حتفهم في ساعة مبكرة من صباح السبت بعد أن احترق منزلهم خلال الليل.

وتم تشييعهم بعد ظهر السبت في بلدة تفوح.

وذكرت الوكالة أن 15 شخصا أصيبوا بجروح بينهم والدا الاطفال ويعالجون في مستشفى محلي. ومن بين الجرحى عدد من السكان المحليين الذين حاولوا إنقاذ من كانوا داخل المنزل عند اندلاع الحريق.

وأفادت السلطات المحلية بأنها تحقق في سبب الحريق.