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في العراق.. إسقاط طائرة مسيرة قرب قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية

8 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 8 - أبريل - 2022 3:46 صباحًا
قاعدة عين الأسد

قاعدة عين الأسد

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قالت مصادر أمنية عراقية في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس إن الأنظمة الدفاعية في قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق، التي تستضيف قوات أمريكية، اعترضت وأسقطت طائرة مسيرة أثناء تحليقها بالقرب من القاعدة.

وذكرت المصادر لوكالة رويترز أنه لم يتضح ما إذا كانت الطائرة المسيرة في مهمة استطلاعية أو أنها كانت تحمل متفجرات.

وأضافت أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القاعدة التي تقع في حقل العمر تعرضت لجولتين من القصف، وأن قوات التحالف ردّت بإطلاق قذيفتين على بادية الميادي» بريف دير الزور قرب حدود العراق.

وأكّد مسؤولون أميركيون إصابة عسكريين أميركيين بجروح طفيفة إثر هجوم صاروخي، وأضاف المسؤولون أن أحد العسكريين عولج بالفعل وخرج من المستشفى، بينما يخضع الثاني لفحوص للكشف عن إصابة في الدماغ.

وهذا الهجوم الذي جاء بعد ساعات من سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في مصفاة نفط كاوركوسك في أربيل شمال غربي العراق، يعتبر الأول من نوعه منذ نحو 3 أشهر، عندما استهدفت في الخامس من يناير (كانون الثاني) الماضي «ميليشيات تابعة لإيران بثلاث قذائف حقل العمر النفطي، أكبر قاعدة تابعة للتحالف».

    المصدر :
  • رويترز

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