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في الكونغو.. الفيضانات تودي بحياة العشرات في العاصمة كينشاسا

منذ ساعة واحدة
خريطة الكونغو الديمقراطية

خريطة الكونغو الديمقراطية

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أفادت وثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز (الثلاثاء 13-12-2022) بأن ما لا يقل عن 120 شخصا لقوا حتفهم في عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية كينشاسا بعد أن أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات وانهيارات الأرضية.

وغمرت مياه موحلة أحياء بأكملها، ودمرت منازل وطرقا بما في ذلك الطريق السريع إن1 الذي يربط كينشاسا بميناء ماتادي البحري الرئيسي.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن الطريق إن1 قد يغلق لثلاثة أو أربعة أيام.

وجمعت حصيلة القتلى الإدارة العامة للهجرة، التابعة لوزارة الداخلية.

وعدد القتلى مرشح للزيادة. وقال وزير الصحة جان جاك مبونجاني مباندا لرويترز إن الوزارة أحصت 141 قتيلا لكن العدد بحاجة إلى مراجعة مع الإدارات الأخرى.

كانت كينشاسا ذات يوم موقعا لقرى صيد على ضفاف نهر الكونغو، ولكنها تطورت حتى صارت واحدة من أكبر المدن الرئيسية في أفريقيا ويقطنها نحو 15 مليون نسمة.

وجعل التحضر السريع غير المنظم كينشاسا أكثر عرضة للفيضانات المفاجئة بعد هطول أمطار غزيرة، والتي صارت أكثر تواترا بسبب تغير المناخ.

    المصدر :
  • رويترز

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