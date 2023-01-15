في اللحظة الأخيرة.. روسيا تلغي عملية لتبادل الأسرى مع أوكرانيا

قالت الهيئة الأوكرانية التي تتعامل مع ملف الأسرى إن روسيا ألغت في اللحظة الأخيرة، السبت، عملية تبادل مقررة لأسرى الحرب.

وقال مركز التنسيق لمعاملة أسرى الحرب في تطبيق المراسلة تيليجرام “كان من المقرر إجراء جولة أخرى اليوم من عملية تبادل الأسرى مع الجانب الروسي.. ولكن أُلغيت في اللحظة الأخيرة بمبادرة من الجانب الروسي”.

ولم يرد مكتب المفوضة الروسية لحقوق الإنسان تاتيانا موسكالكوفا على الفور على طلب رويترز للتعليق.

وأجرت روسيا وأوكرانيا العديد من عمليات تبادل الأسرى، كان آخرها في 8 يناير كانون الثاني، وشملت مئات الأسرى من الجانبين خلال الحرب التي دخلت الآن شهرها الحادي عشر.

وقالت موسكالكوفا أمس السبت على حسابها على تطبيق المراسلة تيليجرام إن الجنود الروس أبلغوا عن حالات ابتزاز أثناء وجودهم في الأسر لدى أوكرانيا.

ولم يصدر أي رد فوري من أوكرانيا على هذه المزاعم. ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من تصريحات موسكالكوفا.