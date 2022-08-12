في المكسيك.. مصرع 11 شخصاً إثر اشتباكات داخل أحد السجون!

قالت السلطات الجمعة إن 11 شخصا معظمهم من المدنيين لاقوا حتفهم بعد أن تسببت مواجهة بين أفراد عصابتين في سجن بمدينة واريز الحدودية المكسيكية في أعمال شغب واشتباكات بالرصاص.

وقال ريكاردو ميخيا نائب وزير الأمن إن اشتباكا وقع في السجن أمس الخميس بين أعضاء في جماعة “سينالوا”، التي كان يقودها في السابق أواكين (إل شابو) جوزمان، وأفراد من جماعة لوس ميكسيكلز المحلية.

وأضاف ميخيا الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي معتاد في حضور الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أن أعمال الشغب اندلعت بعد ذلك وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة أربعة بالرصاص. وأوضح أن 16 شخصا آخرين أصيبوا في الاشتباك.

ولم تفصح السلطات عن سبب الاشتباك.

وقالت السلطات إن أعضاء في جماعة لوس ميكسيكلز أثاروا الشغب في شوارع المدينة بعد أحداث السجن مما أسفر عن مقتل تسعة مدنيين من بينهم أربعة من العاملين في محطة إذاعة أحدهم مذيع.

وقال ميخيا إن السلطات ألقت القبض بمساعدة الجيش والحرس الوطني على أربعة يشتبه بأنهم من أفراد عصابة لوس ميكسيكلز حوالي الساعة الواحدة صباح اليوم الجمعة.

وأضاف أن “رئيس بلدية واريز أبلغنا بأن (المدينة) في حالة من الهدوء الآن”.