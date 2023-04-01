في الهند.. حرارة مرتفعة "أكثر من المعتاد" تسيطر على مناخ البلاد

قالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية (السبت 1-4-2023) إن من المرجح تعرض معظم أنحاء البلاد لدرجات حرارة أعلى من المعتاد في الفترة بين أبريل نيسان ويونيو حزيران.

وذكرت الإدارة أنه من المرجح أن يكون عدد أيام الموجة الحارة أكثر من المعتاد على أغلب أنحاء وسط الهند وشرقها وشمال غربها خلال الموسم.

وتعتبر درجات الحرارة فوق 40 مئوية موجة حارة في السهول، بينما تعد درجات الحرارة الأكثر من 30 مئوية في المناطق الجبلية موجة حارة.

وحذر مسؤولو الحكومة العام الماضي من أن الهند تتعرض لموجات حارة بوتيرة أكبر، قائلين إن متوسط درجات الحرارة، بما في ذلك خلال فترة الأمطار الموسمية، تتزايد منذ عقدين.

وسجلت الهند درجات حرارة مرتفعة بلغت في المتوسط 29.54 درجة مئوية في فبراير شباط، وهي الأعلى منذ عام 1901 حينما بدأت إدارة الأرصاد الجوية الهندية في توثيق سجلات الطقس.

وتتوقع الإدارة هطول المطر في نطاق المعدلات المعتادة هذا الشهر.