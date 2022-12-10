في الهند.. مقتل أربعة أشخاص بسبب الإعصار "ماندوس"

قال إم.كيه. ستالين رئيس وزراء ولاية تاميل نادو بجنوب الهند (السبت 10-12-2022) إن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم جراء إعصار بعدما ضربت أمطار غزيرة ورياح عاتية عدة مناطق وألحقت أضرارا بالممتلكات وتسببت في انقطاع الكهرباء.

وقال ستالين للصحفيين إن الإعصار ماندوس، الذي وصل إلى اليابسة في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة، ألحق أضرارا بنحو 185 منزلا وكوخا واقتلع 400 شجرة في تشيناي عاصمة الولاية، وهي مركز لشركات تصنيع السيارات والشركات التكنولوجية.

وقال ستالين إن ما يقرب من 25 ألف شخص، من بينهم أفراد الإغاثة من الكوارث، شاركوا في أعمال الإغاثة وتم نقل أكثر من تسعة آلاف شخص إلى 201 مخيم إغاثة آمن.

وأضاف بينما كان يتفقد بعض المناطق المنكوبة “لا نزال نقيم حجم الأضرار”.

وضعف ماندوس وتراجعت قوته من فئة شديدة في وقت سابق عندما اجتاح سريلانكا حيث أُغلقت المدارس أمس الجمعة بسبب ارتفاع مستويات تلوث الهواء الناجم عن الإعصار.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الهندية على تويتر اليوم السبت إن من المتوقع أن تضعف قوة الإعصار تدريجيا إلى منطقة ذات ضغط جوي منخفض.