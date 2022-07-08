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في الهند.. مقتل 10 وفقد 40 بعد عاصفة مطيرة مفاجئة

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 8 - يوليو - 2022 8:27 مساءً
كشمير الهندية

كشمير الهندية

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لقي 13 شخصا حتفهم وأصبح 40 آخرون فى عداد المفقودين بعد عاصفة مطيرة غزيرة مفاجئة بالقرب من ضريح كهف أمارناث المقدس فى الشطر الهندي من كشمير، بحسب ما ذكرت قناة (إن.دى.تي.في) التلفزيونية الجمعة الواقع في 8 تموز.

وخلال موسم الزيارات السنوي، يعبر عشرات الآلاف من الهندوس الأنهار الجليدية والممرات المغمورة بالمياه للوصول إلى الكهف الذي يحتوي على رواسب جليدية تعتبر تجسيدا ماديا للإله شيفا.

وأفاد قائد شرطة كشمير فيجاي كومار بأن عملية الإنقاذ انتشلت ثماني جثث بعد العاصفة المطيرة بالقرب من الكهف. وأضاف “جرفت السيول بعض الخيام والمطابخ الأهلية”.

وذكر مسؤول آخر غير مصرح له بالتحدث لوسائل الإعلام، لن عدد القتلى أكبر، حيث بلغ 13، بعدما تم العثور على خمس جثث أخرى.

وأضاف أن رجال الإنقاذ انتشلوا عدة جثث من بين الأنقاض.

من حهته، صرّح رئيس الوزراء ناريندرا مودي عبر تويتر، قائلا: “حزين للغاية” بسبب ما نجم عن هذه العاصفة.

وأضاف مودي: “أعزي أسر الضحايا … عمليات الإنقاذ والإغاثة مستمرة. يتم تقديم كل المساعدة الممكنة للمتضررين”.

والكهف مغطى بالثلوج معظم العام، لكن السلطات سمحت للناس بزيارته لمدة 45 يوما خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة في الممرات.

ويأتي موسم الزيارة هذا العام بعد انقطاع دام عامين بسبب فيروس كورونا. وتتوقع السلطات وصول 800 ألف هندوسي إلى الضريح، بعد وصول أكثر من 60 ألفا حتى الآن في الأيام العشرة الأولى.

ويحرس جنود مسلحون الطرق منذ بدء الموسم في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة في يونيو حزيران.

    المصدر :
  • رويترز

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