في الولايات المتحدة.. أزمة غير مسبوقة في حليب الأطفال!

أوضح المدير الأول للسياسة العامة في الرابطة الوطنية WIC، بريان ديتمير، في بيان، أن أزمة نقص حليب الأطفال خطيرة على نحو خاص.

قال ديتمير، والذي تعتبر رابطته من المجموعات المناصرة للنساء والرضع والأطفال: “يؤثر النقص في إمدادات حليب الأطفال في مصدر رئيسي – حصري – لتغذية الأطفال، حيث إن التغذية غير الكافية لها آثار صحية طويلة الأجل على الأطفال”.

تراوح معدل نفاد المخزون لحليب الأطفال بين 2% و8% في النصف الأول من عام 2021، لكنه بدأ في الارتفاع بشكل حاد في يوليو/تموز الماضي.

قفز معدل نفاد المخزون إلى 31% في الفترة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2021 وأوائل أبريل/نيسان 2022، بحسب ما أظهرت بيانات من Datasembly.

وأظهرت الإحصاءات أن هذا المعدل زاد بمقدار 9 نقاط مئوية أخرى في ثلاثة أسابيع فقط في أبريل/نيسان، ويقف الآن عند 40%.

تم بيع أكثر من نصف حليب الأطفال بالكامل خلال الأسبوع الذي بدأ في 24 أبريل/نيسان في ست ولايات، هي آيوا وساوث داكوتا ونورث داكوتا وميسوري وتكساس وتينيسي.

أزمة النقص في حليب الأطفال

تأثر الآباء في جميع أنحاء البلاد بموجة النقص في حليب الأطفال، المشكلة التي تفاقمت بسبب سحب شركة أغذية الأطفال Abbott Nutrition لمنتجاتها مؤخرًا، بعد نقل ما لا يقل عن أربعة أطفال إلى المستشفى مصابين بعدوى بكتيرية ووفاة اثنين بعد تناول منتجاتها، بحسب إدارة الغذاء والدواء الأميركية.

وقالت الشركة في بيان الشهر الماضي: “نعلم أن سحبنا الأخير تسبب في مزيد من التوتر والقلق في خضم وضع مليء بالتحديات بالفعل بسبب نقص الإمدادات العالمية، لكننا نعمل بجد لمساعدة الأمهات والآباء ومقدمي الرعاية في الحصول على التغذية عالية الجودة التي يحتاجون إليها لأطفالهم”.

وفي ظل الوضع الحالي، يقوم العديد من بائعي التجزئة الكبار الحريصين على الاحتفاظ بالمخزون بتحديد كمية حليب الأطفال التي يمكن لعملائهم شراؤها، على سبيل المثال أوضحت سلسلة الصيدليات CVS في بيان “بعد تحديات الموردين وزيادة طلب العملاء”، سيقتصر المشترون على ثلاثة منتجات من حليب الأطفال لكل عملية شراء في المتاجر وعبر الإنترنت، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

وهو نفس ما فعتله سلسلة والغرينز التي قالت في بيان إنها فرضت أيضًا حدًا من ثلاثة عناصر في محاولة “للمساعدة في تحسين المخزون”.

آفاق الأزمة

قال الرئيس التنفيذي لشركة Datasembly، بن رايش، في بيان يوم الاثنين: “لسوء الحظ، لا نرى أي سبيل لحل نقص الإنتاج في أي وقت قريب، حيث يستمر التضخم ونقص سلسلة التوريد وسحب المنتجات في التأثير في هذا القطاع بشدة، ما يجعله أحد أكثر المنتجات تضررًا في السوق”.

سوق غير أخلاقية

أكدت اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية في تقرير للأمم المتحدة في فبراير/شباط العام الحالي أن صناعة الحليب الصناعي البالغة 55 مليار دولار تستخدم استراتيجيات تسويق غير أخلاقية للتأثير في قرارات الوالدين بشأن تغذية الرضع وتظهر في شكل ممارسات استغلالية تعرض تغذية الأطفال للخطر وتنتهك الالتزامات الدولية.

أفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: “من الواضح أن تسويق حليب الأطفال لا يزال منتشرًا بشكل غير مقبول، كما أنه يتسم بالتضليل”، داعيًا إلى تبني اللوائح المتعلقة بالتسويق الاستغلالي وتطبيقها على وجه السرعة لحماية صحة الأطفال.