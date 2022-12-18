الأحد 24 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 18 ديسمبر 2022 |
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في اليابان.. أغلبية الشعب تعارض زيادة الضرائب لتمويل الإنفاق العسكري

منذ 3 دقائق
الجيش الياباني

الجيش الياباني

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أفادت وكالة كيودو للأنباء بأن أغلبية الشعب الياباني لا تدعم زيادة الضرائب لتمويل التوسع في الإنفاق العسكري، وذلك حسب استطلاع أجرته الوكالة بعدما أعلنت الحكومة أكبر زيادة في الإنفاق العسكري في اليابان منذ الحرب العالمية الثانية.

وأعلنت اليابان يوم (الجمعة 16-12-2022) خطة إنفاق عسكري قيمتها 320 مليار دولار لشراء صواريخ قادرة على ضرب الصين ولتجهيز البلاد لأي صراع محتمل، إذ أججت اختبارات الصواريخ في كوريا الشمالية القريبة ومطالبة الصين بالسيادة على تايوان وغزو روسيا أوكرانيا مخاوف من اندلاع حرب.

وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إن اليابان تقف عند “مفترق طرق تاريخي” وإن زيادة الإنفاق العسكري من خلال تقليل التكاليف ورفع الضرائب “ردي على التحديات الأمنية العديدة التي نواجهها”.

وعارض نحو 65 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع زيادة الضرائب من أجل تعزيز الإنفاق العسكري، بينما قال 87 بالمئة إن تفسير كيشيدا للحاجة إلى زيادة الضرائب لم يكن كافيا.

    المصدر :
  • رويترز

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