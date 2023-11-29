في اليوم السادس من الهدنة.. القسام تسلم دفعة جديدة من الرهائن الإسرائيليين

سلمت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء اليوم الأربعاء، دفعة جديدة من الإسرائيليين المحتجزين لديها في قطاع غزة ضمن عمليات تبادل الأسرى المتواصلة لليوم السادس من الهدنة في يومها الأخير وسط جهود لتمديدها.

وفي المقابل، يفترض أن تفرج إسرائيل عن 30 أسيرا فلسطينيا هم 15 امرأة و15 طفلا.

وبثت كتائب القسام صورا تظهر عددا من مقاتليها وسط حشد من الفلسطينيين خلال تسليم المحتجزين المفرج عنهم.

من جهتها، قالت سريا القدس، الحناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها سلمت عددا من المحتجزين المدنيين لديها ضمن صفقة تبادل الأسرى.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قالت إن الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين تضم 5 أطفال و7 نساء.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم تسليم المفرج عنهم في غزة إلى الصليب الأحمر الدولي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام مقتل إسرائيلية وطلفليها كانوا محتجزين لديها جراء قصف إسرائيلي سابق على غزة.

كما أعلن الجناح العكسري لحركة حماس أنه أطلق سراح محتجزتين روسيتين.

وقبل الإفراج عن الدفعة السادسة من الإسر ائيليين المحتجزين في غزة، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي إن 161 إسرائيليا لا يزالون محتجزين في القطاع.

وأضاف ليفي أن إسرائيل أعدت قائمة بأسماء 50 معتقلا فلسطينيا للإفراج عنهم إذا واصلت حركة حماس إطلاق سراح المحتجزين.