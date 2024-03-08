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في اليوم العالمي للمرأة.. احتجاج آلاف النساء في مدريد

منذ 43 دقيقة
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SOURCE:
REUTERS
8 مارس آذار (رويترز) – تظاهر عشرات الآلاف من النساء في أنحاء إسبانيا اليوم الجمعة احتجاجا على عدم المساواة بين الجنسين خلال اليوم العالمي للمرأة.

وإحياء لهذه المناسبة، أعلنت وزيرة المساواة الإسبانية آنا ريدوندو اليوم أن الحكومة ستعيد تفعيل قانون يعالج قضية الاتجار بالبشر الذي اقُترح العام الماضي لكنه لم يصدر حتى الآن بسبب الانتخابات العامة التي أجريت في يوليو تموز.

وسيترتب على التشريع الجديد، من بين أمور أخرى، إعفاء الضحايا من تقديم تقرير رسمي يردعهم في بعض الأحيان عن توجيه الاتهامات لمرتكبي جرائم الاتجار بالبشر.

وفي مدريد، تحولت نافورة بلازا سيبيليس إلى اللون الأرجواني الذي يميز الحركات النسوية بينما خرجت المتظاهرات إلى الشوارع وهن يرتدين أقنعة بيضاء.

وقالت ناتاليا هوفمان (34 عاما)، وهي طبيبة نفسية، في مقابلة في برشلونة “نحن النساء، لم يستمع أحد إلينا منذ فترة طويلة، وقد سئمنا للغاية من عدم الحصول على المزايا نفسها والاضطرار إلى النضال من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية”.

ونظمت آلاف الجماعات النسوية احتجاجات في 40 مدينة إسبانية.

    المصدر :
  • رويترز

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