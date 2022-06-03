في اليوم المئة للغزو.. روسيا تفشل في تحقيق أهدافها الإستراتيجية

مع دخول الغزو الروسي اليوم المئة، أفادت وزارة الدفاع البريطانية بأن موسكو فشلت في تحقيق أهدافها الأولية المتمثلة في الاستيلاء على كييف ومراكز الحكومة الأوكرانية، لكنها تحقق نجاحا تكتيكيا في دونباس.

وأضافت الوزارة في إفادة دورية عبر “تويتر”: “بالقياس على الخطة الأصلية لروسيا، لم يتم تحقيق أي من الأهداف الاستراتيجية”، لكنها قالت إن موسكو تحقق نجاحا تكتيكيا في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا وتسيطر على أكثر من 90 بالمئة من لوجانسك أوبلاست.

في السياق، توقعت الاستخبارات البريطانية أن تسيطر القوات الروسية على منطقة لوغانسك شرقي أوكرانيا “بالكامل”، خلال أسبوعين.

وتقترب روسيا من السيطرة الكاملة على لوجانسك، وهي واحدة من منطقتين أوكرانيتين تشكلان معا المنطقة التي تُعرف باسم دونباس.