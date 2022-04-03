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في باكستان.. الرئيس عارف علوي يحل البرلمان

3 - أبريل - 2022
البرلمان الباكستاني

البرلمان الباكستاني

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أعلن الرئيس الباكستاني عارف علوي، الأحد، عن قرار رئاسي بحل البرلمان بناء على دعوة رئيس الوزراء عمران خان الذي طالب بإجراء انتخابات مبكرة.

وأصدر علوي إعلانا رسميا بحل البرلمان، حسبما أوردته الصحافة المحلية.

من جهته قال نائب وزير الإعلام فاروق حبيب، عبر تويتر، إن الانتخابات ستجرى خلال 90 يومًا.

وبذلك يكون رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان قد نجا ن محاولة للإطاحة به من منصبه بعد أن أوقف نائب رئيس البرلمان تصويتًا على سحب الثقة منه.

وطالب خان، الذي يواجه أصعب تحد في مسيرته السياسية، رئيس البلاد بحل البرلمان ودعا الأمة إلى الاستعداد لانتخابات جديدة.

خان كان قد خسر اقتراح حجب الثقة مع حصول المعارضة على عدد كافٍ من الأصوات، ولكن في تأجيل دراماتيكي للزعيم المحاصر، أوقف نائب رئيس البرلمان التصويت باعتباره “غير دستوري”، مستشهداً بالمادتين 5 و 6 من البرلمان الباكستاني.

وتنص المادة 6 على أن “أي محاولات لتعليق الدستور أو إلغائه باستخدام القوة أو إظهار القوة أو بأي وسيلة أخرى غير دستورية تكون مذنبة بالخيانة العظمى”.

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