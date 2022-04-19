في باكستان.. حكومة شهباز شريف تؤدي اليمين الدستورية

بعد أكثر من أسبوع على الأزمة السياسية التي عصفت بالحكومة والبرلمان في باكستان، أدت الحكومة الجديدة برئاسة شهباز شريف الثلاثاء، اليمين الدستورية، بحسب التلفزيون الرسمي للبلاد.

يأتي أداء الحكومة الجديدة المشكلة من أحزاب سياسية متحالفة اليمين الدستورية بعد أكثر من أسبوع على انتخاب البرلمان الباكستاني شهباز شريف رئيسا للوزراء خلفا لرئيس الوزراء السابق عمران خان.

ولم يتم بعد الإعلان عن الحقائب الوزارية الموكلة لأعضاء مجلس الوزراء.

والأسبوع الماضي، انتخب البرلمان شريف (70 عاما) رئيسا للوزراء في أعقاب أزمة دستورية مستمرة، بلغت ذروتها حين خسر رئيس الوزراء عمران خان تصويتا على حجب الثقة عنه في البرلمان.

شهباز شريف

هو الأخ الأصغر لنواز شريف، رئيس وزراء الباكستان لثلاث دورات غير متتالية، وقد كان زعيم المعارضة في الجمعية الوطنية الباكستانية منذ عام 2018.

انتخب شهباز عضوا في مجلس إقليم البنجاب عام 1988 وفي الجمعية الوطنية الباكستانية عام 1990. وفي عام 1997 انتخب للمرة الأولى رئيسا لحكومة البنجاب، المنطقة الأغنى والأكثر اكتظاظا بالسكان في باكستان. وتسلم هذا المنصب لثلاث دورات، وقد أجرى خلالها تحسينات كبيرة في البنية التحتية في الإقليم.

تولى شهباز زعامة حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية بعد شقيقه نواز الذي أسس الحزب، وهو معروف بالكفاءة والعمل الجاد، ويعتبره بعض المحللين مديرا ناجحا أكثر منه سياسيا.

بعد انقلاب عسكري قاده برويز مشرف وأطاح بحكومة نواز شريف عام 1999، ذهب شهباز مع أسرته إلى منفى اختياري في السعودية حيث أمضى عدة سنوات قبل عودته إلى باكستان عام 2007.

وبعد فوز حزب الرابطة الإسلامية في الانتخابات عام 2008 انتخب شهباز رئيسا لحكومة البنجاب للمرة الثانية، أما المرة الثالثة فكانت عام 2013، عقب يوم من تولي شقيقه رئاسة الحكومة في باكستان للمرة الثالثة والأخيرة.

وظل شهباز رئيسا لحكومة البنجاب حتى هزيمة حزبه في الانتخابات عام 2018، والتي أوصلت عمران خان إلى السلطة.