في باكستان.. شهباز شريف يستعد لاختيار قائد جديد للجيش

رجح مسؤولان بالحكومة الباكستانية (الأربعاء 23-11-2022) أن يختار رئيس الوزراء شهباز شريف قائدا جديدا للجيش خلال اليومين المقبلين، بعدما أعلن الجيش أنه أرسل قائمة من ستة مرشحين إلى مكتبه.

ويقول محللون إن التعيين للمنصب الرفيع لم يسبق أن أثار مثل هذا الجدل والضغوط، ويرجع هذا بشكل أساسي إلى مزاعم رئيس الوزراء السابق عمران خان بأن الجيش لعب دورا محوريا في الإطاحة به عبر تصويت برلماني في أبريل نيسان.

وينفي الجيش، وهو مؤسسة واسعة النفوذ تولت في كثير من الأحيان حكم البلاد أو أنها تقرر من يحكمها، هذه المزاعم.

وقال خان الأسبوع الماضي إنه حتى لو أن الجيش لم يتدخل فإنه كان قادرا على إنقاذ حكومته.

ويقود خان حركة احتجاجات ضخمة منذ الإطاحة به للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، فيما يقول محللون سياسيون إنه يهدف للضغط على الحكومة والجيش ليكون الاختيار الجديد في صالحه.

وسيحل رئيس الأركان الجديد محل الجنرال قمر جاويد باجوا الذي تنتهي فترته في 29 نوفمبر تشرين الثاني.